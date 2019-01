Nos bastidores do Carnaval já cheira a folia há meses

Salomé Filipe Hoje às 14:37 Facebook

Escolas de samba e grupos dedicam-se, todos os dias, a preparar o corso carnavalesco, que sai à rua daqui a pouco mais de um mês. Por ali, respira-se alegria.

Entrar no armazém e olhar para as carcaças dos carros alegóricos, com estruturas despojadas de qualquer enfeite ou cor, pode fazer duvidar que, daqui a 38 dias, a 3 de março, o corso de Carnaval vai estar na rua. Mas vai. É que é assim todos os anos, em Estarreja: o último mês de trabalho é o mais intenso.

Há muito ainda para fazer, mas muito está já feito. Afinal, a preparação de um Carnaval começa poucos dias depois de a edição do ano anterior terminar. As escolas de samba e os grupos de folia estão, por estes dias, a trabalhar a todo o gás, para que nenhum pormenor fique esquecido. No final, espera-se que a cidade faça jus ao mote deste ano e se transforme num "teatro a céu aberto".