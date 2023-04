Lixeira ilegal junto ao antigo matadouro em Estarreja

O PS de Estarreja denunciou, esta quinta-feira, a existência de um "aterro e uma lixeira" a céu aberto no terreno do antigo matadouro, onde atualmente se encontra um armazém municipal, na freguesia de Beduído e Veiros. A Câmara pondera cercar o espaço para travar depósitos ilegais.

Os socialistas, que são oposição na Câmara, deslocaram-se ao local fazer medições e foram surpreendidos com a situação. "Chegados lá, encontrámos um aterro e uma lixeira que ocupa cerca de metade do espaço. Na sessão de câmara de hoje, confrontámos o Sr. Presidente e vereadores com esta questão. Admitiram que é ilegal, que "são as pessoas que depositam lá lixo" e que "vão vedar o acesso". Ou seja, admitiram tudo", descrevem os socialistas em comunicado.

Em resposta ao JN, o presidente de Câmara, Diamantino Sabina (coligação PSD/CDS - Sempre Mais) garante que não existe ali um aterro, mas admite a existência de "descargas ilegais clandestinas feitas por terceiros", que aproveitam um acesso nas traseiras do armazém.

A situação está a ser analisada pelos serviços municipais, com vista a resolver o assunto com a "brevidade possível". O edil assume que a situação é "complicada" e pondera até cercar o terreno. "Já colocamos avisos e as pessoas não ligam. Temos vindo a redistribuir os materiais depositados, que são essencialmente resíduos de construção civil e verdes".