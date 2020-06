Marido mata mulher com disparo acidental

Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 63 anos morreu, este domingo, na sequência do que terá sido um disparo acidental do marido, em casa, em Veiros, concelho de Estarreja, onde estavam outros familiares do casal.

Segundo o JN apurou, foi cerca das 21 horas que tudo aconteceu. Vítima, marido (67 anos), filha e genro permaneciam na habitação da família quando o sexagenário, reformado, decidiu ir buscar a arma que mantinha guardada para, ao que tudo indica, a mostrar ao genro. Com a pistola, de calibre 6.35mm na mão, o homem regressou, pouco depois, para junto dos familiares e começou a manuseá-la para demonstrar como é que esta funcionava.

Os indícios recolhidos pela GNR de Estarreja na residência, assim como os depoimentos das testemunhas que se encontravam no local na altura da tragédia, indicam que o dono da arma não sabia que esta continha uma munição. Mas o certo é que a pistola disparou de forma inadvertida e o projétil atingiu a mulher.

Rapidamente, foram chamados os Bombeiros Voluntários da Estarreja, que deslocaram para Veiros uma ambulância. Devido à gravidade do caso, foi também acionada a viatura médica de emergência de Aveiro. No entanto, os esforços de bombeiros, enfermeiro e médico não surtiram efeito. A morte da mulher baleada seria decretada na casa onde aconteceu o disparo.

Os militares da GNR de Estarreja foram os primeiros a tomar conta da ocorrência, mas, por ter ocorrido uma morte, o caso deverá passar para a dependência da Polícia Judiciária. Uma das primeiras questões a esclarecer pelos inspetores será o facto de a arma que disparou acidentalmente estar, ou não, legalizada.