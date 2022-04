Qualidade do ar em Estarreja está a melhorar

Universidade de Aveiro indica que as partículas poluentes são causadas por tráfego, indústrias e lareiras.

"A qualidade do ar em Estarreja e na região centro tem vindo a melhorar", particularmente em relação às partículas em suspensão na atmosfera, como as PM10 e PM2.5, poluentes que levantam maior preocupação em termos de saúde. A avaliação foi feita por Myriam Lopes, investigadora do departamento de ambiente da Universidade de Aveiro, a propósito da conferência do Dia Nacional do Ar, há dias, em Estarreja.

Teve em conta um estudo desenvolvido, entre 2005 e 2018, para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região (CCDR) Centro, assim como uma análise de dados (preliminares) na estação de monitorização de Estarreja até este ano.