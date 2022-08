180 mil pessoas esperadas no Festival do Bacalhau em Ílhavo

Cerca de 180 mil pessoas são esperadas no Festival do Bacalhau que decorre de 10 a 14 deste mês, em Ílhavo, um evento gastronómico que inclui degustações, provas, concursos e "showcookings", informou esta quarta-feira a Câmara.

"Durante cinco dias, o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, é o palco da melhor gastronomia, onde o bacalhau é preparado, de mil e uma maneiras, por 10 restaurantes locais, herdeiros do conhecimento de uma longa história associada à pesca do bacalhau", refere uma nota municipal.

A autarquia estima que o certame, com entrada gratuita, receba a visita de 180 mil pessoas, sirva 22 mil refeições e registe um consumo de 10 toneladas de bacalhau e derivados.

A par da gastronomia, onde o pão de Vale de Ílhavo também marca presença, há artesanato, animação, de manhã à noite, com oficinas e atividades para as famílias e as tradicionais "Corrida Mais Louca da Ria" (13 de agosto) e a "Volta ao Cais em Pasteleira" (14 de agosto).

As noites serão vividas com concertos no palco principal: Sonhos do Minho (10 de agosto), Bárbara Bandeira (11 de agosto), UHF (12 de agosto), Os Quatro e Meia (13 de agosto) e Dulce Pontes (14 de agosto).

O compromisso com a sustentabilidade ambiental marca também a organização do evento que apresenta copos e toalhetes reutilizáveis, contentores específicos para os biorresíduos e a utilização de detergentes ecológicos, obtidos através do óleo alimentar.

Organizado pelo município em conjunto com a Confraria Gastronómica do Bacalhau, o Festival do Bacalhau de 2022 representa um investimento de cerca de 400 mil euros.

O evento conta com um parque de estacionamento gratuito com 600 lugares, localizado entre o Ecomare e o Jardim Oudinot.