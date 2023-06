Anjos, Agir e David Carreira no Festival do Bacalhau

Salomé Filipe Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Certame decorre de 9 a 13 de agosto, no Jardim Oudinot, em Ílhavo, e conta ainda com José Malhoa e Sara Correia.

Os pratos confecionados com bacalhau e seus derivados voltam a ser reis, de 9 a 13 de agosto, no Festival do Bacalhau, que acontece no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. Mas a música também se mantém uma aposta do certame, organizado pela Câmara Municipal. Na edição deste ano, o festival vai contar com os concertos de José Malhoa, dia 9, dos Anjos, a 10, de David Carreira, a 11, de Agir, a 12, e de Sara Correia, no último dia.

O cartaz do Festival do Bacalhau foi divulgado, ontem, por João Campolargo, presidente da Câmara de Ílhavo. Na ocasião, o autarca ilhavense apresentou a programação "Verão no Município", que contempla um total de 40 dias de eventos musicais, desportivos e gastronómicos, nos quais a autarquia conta investir "perto de 500 mil euros".

PUB

"É através dos eventos que o nosso município aumenta a sua atratividade turística, nacional e internacional, conjugando a dimensão patrimonial e histórica, mas também a oferta cultural e gastronómica", deixou claro Campolargo.

No "Mareato", evento destinado ao público mais jovem, que decorre de 1 a 9 de julho, nas praias da Barra e da Costa Nova, a Câmara vai investir 67 mil euros. Depois, nos festivais gastronómicos, a autarquia espera gastar 408 mil euros. O relvado da Costa Nova recebe, de 13 a 16 de julho, o Festival da Sardinha, numa parceria entre a autarquia e a APARA (Associação de Pesca Artesanal de Aveiro). Depois, de 27 a 30 de julho, no mesmo local, acontece o Festival do Marisco, organizado em conjunto com o Illiabum Clube.

Orçamento superior

Agosto volta a ser o mês em que acontece o Festival do Bacalhau, o maior evento gastronómico do município, onde dez associações se transformam em restaurantes, durante cinco dias.

Com o intuito de proporcionar melhores condições de trabalho às associações participantes, vamos alugar um novo modelo de cozinhas modulares, em contentores devidamente credenciadas para o efeito, o que implica um acréscimo de investimento de cerca de 15 mil euros, comparativamente com o ano passado", referiu João Campolargo.