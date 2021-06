Aulas de vela gratuitas "para todos" em Ílhavo 

Salomé Filipe Hoje às 19:56 Facebook

Para desmistificar a ideia de que a vela é um desporto de elites, a Câmara de Ílhavo avançou com o programa "Vela para todos". E disponibiliza aulas da modalidade, gratuitas, para quem se quiser inscrever.

A Câmara de Ílhavo apresentou esta segunda-feira o programa municipal "Vela para Todos", que numa primeira fase vai oferecer aulas de vela a 250 pessoas, a decorrer em parceria com o Clube de Vela da Costa Nova. Na quarta-feira, vão ser disponibilizadas pela Autarquia 50 vagas, para pessoas "dos 7 aos 77". As restantes pessoas abrangidas pela iniciativa são crianças das turmas do 3º ano das escolas do concelho.

"Queremos desmistificar a ideia de que a vela é para elites e massificar a sua prática nos nossos clubes náuticos", sublinhou Tiago Lourenço, vereador da Câmara com o pelouro da Educação e do Desporto.

O programa municipal em questão - que resulta de uma candidatura a fundos comunitários, no valor de 66 mil euros - já era para ter sido apresentado há mais de um ano, mas foi atrasado devido à pandemia. Na prática, vão ser disponibilizadas aulas de vela gratuitas à população, sendo que, numa primeira fase, a iniciativa vai abranger 250 pessoas, preferencialmente residentes no concelho. "São 10 sessões. A intenção é, depois, em setembro ou outubro, alargar a outros clubes náuticos", avançou Tiago Lourenço.

"A vela dá uma autonomia muito grande aos seus participantes. No final das sessões, eles já vão ser capazes de estar sozinhos num barco e decidir o que fazer. Isto, no caso das crianças, dá-lhes uma capacidade de decisão e uma autonomia que às vezes nos esquecemos que elas têm que ter", frisou, por seu turno, João Paulo Marques, presidente do Clube de Vela da Costa Nova.