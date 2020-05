Câmara de Ílhavo cancela todos os eventos até fim de setembro 

Salomé Filipe Hoje às 14:53 Facebook

Todos os eventos promovidos pela Câmara de Ílhavo até ao final de setembro serão cancelados devido à pandemia. Marolas, Festival da Sardinha, Festival do Marisco, Festival do Bacalhau, Festival Cabelos Brancos e Festa dos Bacalhoeiros não vão acontecer este ano.

No âmbito das medidas públicas de prevenção, e atendendo às determinações da Direção-Geral da Saúde, a Câmara de Ílhavo optou por cancelar todos os eventos que tinha agendados, até ao final de setembro. "Após reunião com as associações parceiras na promoção e realização das referidas iniciativas, a Câmara Municipal lamenta a necessidade de tomar esta decisão, que tem, na prática, um impacto negativo na dinâmica cultural, social e associativa do município", explicou a Autarquia, liderada por Fernando Caçoilo, em comunicado.

Por isso, os eventos que costumam marcar o período de verão - Marolas (julho), Festival da Sardinha (julho), Festival do Marisco (agosto), Festival do Bacalhau (agosto), Festival Cabelos Brancos (setembro) e Festa dos Bacalhoeiros (setembro) - não vão ter lugar. De todos os eventos, o Festival do Bacalhau foi o que conquistou uma maior notoriedade nacional e internacional, tendo contado, em 2019, com 150 mil visitantes, num certame em que foram consumidas 11,2 toneladas de bacalhau e derivados.

A Câmara adiantou, no entanto, que pretende "procurar desenvolver eventuais alternativas que assinalem, com perspetivas e contextos distintos, alguns destes importantes marcos na vivência coletiva do município".