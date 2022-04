Câmara de Ílhavo suspende corte de relva para proteger abelhas e borboletas

A Câmara de Ílhavo anunciou esta quinta-feira que suspendeu o corte da relva e de vegetação espontânea em parques e jardins públicos, para servir de alimento a abelhas e borboletas.

O crescimento de flores, como os dentes-de-leão e as margaridas, está a acontecer deliberadamente em canteiros, espaços de lazer, parques e jardins do Município para garantir a sobrevivência de insetos polinizadores.

"Desta forma, a Câmara de Ílhavo dá o seu contributo para travar o declínio dos insetos polinizadores, tão importantes para a segurança alimentar, a agricultura sustentável, a saúde ambiental e dos ecossistemas e o enriquecimento da biodiversidade", esclarece uma nota municipal.

Estima-se que cerca de 80% das espécies vegetais dependem do transporte do pólen pelos polinizadores entre as flores masculinas e as flores femininas.

"Importa sensibilizar e educar a comunidade para a importância de manutenção e criação de habitats para que os polinizadores coabitem no nosso espaço, representando uma contribuição significativa no aumento da biodiversidade nos espaços públicos que se reflete, também, nos espaços privados", justifica a vereadora Mariana Ramos, responsável pela área do Ambiente.

No âmbito da polinização, a autarquia promoveu uma oficina de construção de "Abrigos para Insetos Polinizadores", no Planteia, junto à Casa da Cultura de Ílhavo, onde os participantes conheceram as principais diferenças entre abelhas, abelhões e vespas asiáticas, e perceberam a importância dos insetos polinizadores no ecossistema.