Centenas de idosos de Aveiro sobem ao palco: A festa de hoje já ninguém lhes tira

Cerca de 500 seniores de 50 instituições da região de Aveiro subiram ao palco das artes para competir.

Donzilia Capão, de Mira, tem 83 anos e dedicou toda a sua vida à agricultura e à criação de gado. A morte do marido, companheiro de vida, levou-a ao centro de dia do Centro Social Paroquial do Seixo de Mira. Nunca pensou que "seria tão bom". "Há males que vêm por bem", garante nostálgica. Donzília foi uma dos 500 seniores de 50 instituições da região de Aveiro e Coimbra que este sábado participaram no "Idolíadas - Concurso Artístico para Seniores", promovido pelo Município de Ílhavo, na Casa da Cultura.

Oriundos de Águeda, Albergaria, Aveiro, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, "competiram" em cultura geral, teatro, música, dança, arte plástica e fotografia.