Ciência e arte retardam sinais de envelhecimento em laboratório de Ílhavo

Laboratório de Ílhavo, apoiado por investigadores, oferece atividades aos seniores. Há desde ginástica e bordado a sessões de realidade virtual para estimular a memória.

Um laboratório, diz o dicionário, é um "lugar para a realização de experiências, trabalhos ou investigações de determinadas áreas científicas" e "para aplicação prática" desses conhecimentos. Foi precisamente por isso que a Câmara de Ílhavo apelidou uma das suas infraestruturas mais recentes - inaugurada há um ano - de Laboratório do Envelhecimento. Ali, formadores e investigadores trabalham em torno da velhice. E os seniores do município usufruem, gratuitamente, de várias iniciativas. Entre elas, há ginástica e aulas artísticas, mas também sessões de realidade virtual para estimular a memória. E existe um objetivo em todas: retardar sinais do processo de envelhecimento, como a demência.

Num dia comum, são cerca de 60 os idosos que vão ao Laboratório do Envelhecimento. Em atividades específicas, chegam a ser cem. Há iniciativas permanentes, outras pontuais e cada um escolhe os projetos em que quer estar inserido. "A oferta é diversa, para encontrarmos espaço para todos. São, maioritariamente, indivíduos autónomos, com as suas plenas faculdades. Significa que a procura e a oferta estão sempre correlacionadas com as expectativas deles", explica Mariana Ramos, vereadora.