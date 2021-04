Colisão entre ambulância e mota na A25 faz um ferido

Sara Sampaio Alves Hoje às 16:30 Facebook

A colisão entre uma ambulância e um motociclo na A25, na entrada da Barra, em Ílhavo, provocou este sábado um ferido ligeiro.

A condutora do motociclo, de 27 anos, "foi encaminhada para o Hospital de Aveiro com dores no antebraço e queixas de cefaleias", adiantou ao JN o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Pedro Barreirinha.

O alerta chegou às autoridades pelas 15.25 horas. Para o local foram encaminhados uma ambulância dos Bombeiros de Ílhavo com dois efetivos e um veículo da Brigada de Trânsito da GNR.