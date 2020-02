Despiste mata motociclista em Ílhavo

Salomé Filipe e João Paulo Costa Ontem às 23:06 Facebook

Um homem, de 35 anos, morreu, este sábado à noite, na sequência de um despiste de mota, na Gafanha de Aquém, Ílhavo. O acidente aconteceu cerca das 20.25 horas.

Ao que tudo indica, por motivos ainda por apurar, o motociclista terá perdido o controlo do veículo de duas rodas, do qual era o único ocupante, indo embater numa árvore que está situada no meio de uma rotunda, junto ao stand "Automóveis Tozé", na rua da Mota.

A vítima, residente em Aveiro, sofreu vários traumatismos e entrou em paragem cardiorrespiratória. Acabaria por morrer, a caminho do Hospital de Aveiro, para onde estava a ser transportada pelos Bombeiros de Ílhavo. A GNR tomou conta da ocorrência.