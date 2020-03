Doente com coronavírus esteve em festival de marionetas de Ílhavo

Salomé Filipe Ontem às 23:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem infetado com Covid-19 esteve presente, na sexta-feira e no sábado, em três espetáculos do festival "Palheta - Robertos e Marionetas", que decorreu na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.

O alerta foi dado, esta segunda-feira, pela Câmara de Ílhavo, que pede aos participantes dos espetáculos em questão que contactem a Autoridade de Saúde, através dos números 910 700 272 ou 910 700 762.

A Direção-Geral de Saúde foi quem informou a autarquia da presença no festival de um doente infetado com Covid-19.

Segundo a informação divulgada, o homem esteve a assistir ao "O Triunfo da Palavra", pelas 21 horas de sexta-feira, na Fábrica das Ideias, e, de seguida, ao "L"Après-midi d"un Foehn", na Escola Secundária. No sábado, esteve presente no "Error 404", às 17 horas, na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré.

A Câmara anunciou, ainda, que decidiu, como medida preventiva, suspender, até 22 de março, os eventos culturais promovidos nos espaços geridos pelo projeto cultural do município, o 23 Milhas.