Drogaria em Ílhavo faz cem anos num local que já foi teatro

"Vizinhos" é um marco local e, apesar de ter resistido à concorrência das grandes superfícies, está em risco de encerrar. Há quem defenda que deveria voltar a ser espaço de cultura.

Nas paredes ainda estão as pinturas de quando naquele edifício funcionava um teatro, no final do século XIX, tal como se mantêm inalterados os nomes desenhados de Camões ou de Garrett. E, olhando para cima, os balcões da antiga sala de espetáculos permanecem iguais, como se o tempo não tivesse passado por lá. Mas as tintas, os diluentes, as ferragens e as centenas de outros materiais tomaram o palco.

A "Vizinhos, Irmãos e Filho" - mais conhecida, simplesmente, por "Vizinhos" - é uma drogaria centenária, situada no centro histórico de Ílhavo desde janeiro de 1922. Mas os seus dias podem estar a chegar ao fim.