Encontrado corpo de jovem que desapareceu no mar há uma semana em Ílhavo

O corpo do jovem que desapareceu há uma semana no mar, na praia da Barra, em Ílhavo, foi encontrado cerca das 3.30 horas desta madrugada, no canal de mira da ria de Aveiro.

Durante os trabalhos de dragagem da ria de Aveiro, um cadáver foi encontrado, na madrugada desta terça-feira, pelas 3.20 horas, no canal de Mira da ria de Aveiro, junto ao Cais dos Pescadores da Costa Nova, em Ílhavo.

Ao que tudo indica, trata-se do corpo de Alcino Roque, de 20 anos, o jovem que desapareceu no mar, na praia da Barra, há precisamente uma semana.

O cadáver foi encontrado pelos trabalhadores que estão a fazer a dragagem da ria. Polícia e bombeiros acorreram ao local, tendo os últimos transportado o corpo para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Aveiro, onde será formalmente feito o reconhecimento, confirmou, ao JN, Silva Rocha, comandante da Capitania do Porto de Aveiro.

À partida, por não haver indicação de mais desaparecimentos na região, trata-se de Alcino Roque. O jovem, natural da Gafanha da Nazaré, desapareceu no mar, quando estava na companhia de uma prima e de um amigo.

Os outros dois jovens foram resgatados com vida, por surfistas e populares, mas Alcino não. Durante vários dias, decorreram buscas para o encontrar, sem sucesso.

Nesta altura do ano, a praia não tem vigilantes, porque ainda não se iniciou a época balnear.