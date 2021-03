Salomé Filipe Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Escultura vai ser colocada na calçada que tem o nome do cantor

A Calçada Carlos Paião, em Ílhavo, vai ter, em breve, uma estátua de homenagem ao cantor que lhe deu nome. O anúncio foi feito, ontem, pela Câmara Municipal, que encomendou a obra ao artista plástico Albano Martins, no âmbito da requalificação do centro urbano de Ílhavo e do Jardim Henriqueta Maia.

De acordo com a informação prestada pela autarquia, a estátua será feita Sem bronze, terá 1,80 metros e ficará colocada ao nível do solo. Além disso, cravada a inscrição "#emPlayBack", numa referência a um dos maiores êxitos do cantor, que viveu parte da vida em Ílhavo, terra onde está sepultado. A iniciativa da Câmara, que teve a curadoria de Nuno Sacramento, surgiu na sequência dos 40 anos do lançamento do primeiro disco de Carlos Paião, que se celebraram no ano passado.

"É a forma que encontrámos de o homenagear e de procurar, mais uma vez, manter viva na memória coletiva as tradições, a cultura e as gentes que notabilizaram e levaram mais longe o nome de Ílhavo e das suas gentes", explicou o município, acrescentando que houve o objetivo de "prestar reconhecimento público deste notável autor e artista português".