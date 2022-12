Esperadas mil pessoas sem frio para o maior Banho do Ano

Evento na Praia da Barra inova domingo com cadeira de rodas para ir ao mar e nadadores-salvadores

O Banho do Ano na Praia da Barra, em Ílhavo, conta receber no próximo dia 1, domingo, cerca de mil pessoas para começarem 2023 a mergulhar nas águas do Atlântico. A Associação dos Amigos da Praia da Barra (AAPB), que organiza o evento, reforça a segurança e aposta na acessibilidade.

"Como é um ano de retoma, acreditamos que vai aumentar o número de pessoas e chegaremos às mil a banhos" na Barra, diz Manuel Trovisco, presidente da AAPB. Na última edição, em 2020, mergulharam perto de 800 pessoas. Acredita que no paredão e no areal, a assistir, deverão voltar a estar "mais de 3000" observadores.

Este ano estão previstas várias novidades. Uma "cadeira de rodas adaptada para ir à água" estará disponível, tornando o evento mais inclusivo, e dois nadadores-salvadores estarão de prevenção, garantido a segurança, revela Manuel Trovisco. A presença dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que terão uma ambulância a postos para fazer face a qualquer eventualidade, mantém-se.

O aquecimento está apontado para as 10 horas, com zumba e futebol. Também serão distribuídas t-shirts e chocolate quente aos "corajosos" que, uma hora depois, participarem no Banho dos Magníficos.

Prevê-se que os três mergulhos aconteçam junto ao paredão, como é tradição, mas, se o mar estiver muito revolto (o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ondulação de 2,6 metros e chuva para o concelho de Ílhavo), a organização deverá mudar para a praia velha, perto do Farol, que tem águas mais calmas por ser numa zona de enseada.

"Podemos facilmente deslocar-nos uns metros para a praia velha" e manter o evento, explica Manuel Trovisco. Quanto à chuva, não deverá ser impedimento. "Já íamos para nos molharmos todos, por isso......".

Outros primeiros banhos

Prado, Vila Verde: No domingo, às 11.15 horas, a praia do Faial, em Prado, Vila Verde, vai voltar a receber o "Mergulho no Cávado". O promotor, António Mousinho, garante que mesmo que o tempo esteja chuvoso o mergulho no rio será para manter.

Gulpilhares, Gaia: O tradicional banho está marcado para a meia-noite de sábado para domingo, na praia de Miramar, junto à capela do Senhor da Pedra, em Gulpilhares, Gaia.

Carcavelos, Cascais: Um grupo de amigos volta a dinamizar, às 10.30 horas, o banho em Carcavelos.

Fuseta, Olhão: A partir das 10.30 horas tem início o 1º Banho do Ano na Praia dos Tesos, na Fuseta, Olhão. A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta espera uma centena de participantes.