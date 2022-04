Fãs da Bordallo Pinheiro vão diretamente "à fonte"

Salomé Filipe Hoje às 11:21 Facebook

Loja da Bordallo na Vista Alegre, em ílhavo, é visitada diariamente por clientes de todo o país.

Adriana Azevedo vive no Brasil, mas tem residência em Portugal, onde passa quatro a cinco meses por ano, em Lisboa. E, quando está em território luso, não dispensa uma ida à loja da Bordallo Pinheiro, na Vista Alegre, em Ílhavo. "Venho sempre, para comprar alguma peça que está em falta e ver se há novidades", conta. Como ela, dezenas de pessoas passam diariamente pela pequena loja, situada bem ao lado da Fábrica da Vista Alegre. Procuram tradição e modernidade.

É a quinta vez que Adriana ruma a Aveiro - "é um passeio bonito" -, onde se hospeda durante uns dias, para depois fazer uma visita à loja de cerâmica. Desta vez, fez-se acompanhar de familiares vindos do Brasil, a quem quis mostrar a marca que admira. "Já vi muitas cópias, principalmente em lojas turísticas, mas eu só compro aqui. Venho de propósito. A qualidade da Bordallo Pinheiro é diferenciada. Os outros produtos são mais leves e frágeis, partem com facilidade. Até o brilho e as cores são diferentes e isso nota-se bem", atesta a cliente, para quem "é importante concentrarmo-nos nos bons produtos e nas marcas duradouras".