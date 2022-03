Festa do pão de Vale de Ílhavo com 13 padeiras

Zulay Costa Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Evento arranca esta sábado e ensina a confecionar produtos típicos.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo, que começa amanhã, sábado, e se prolonga até dia 27 deste mês, vai contar com a participação de 13 padeiras e duas moagens de fabrico artesanal. Ao longo do evento, organizado em parceria pela Câmara, Associação Cultural e Recreativa "Os Baldas" e Cardadores de Vale de Ílhavo, será possível aprender a confecionar o tradicional pão em forno a lenha e assistir a vários momentos culturais.

O espetáculo "MM.Mesa-Masseira", desenvolvido com a comunidade, sob direção artística de Luiz Antunes, abre o festival. Haverá sessões na moagem grave, em Vale de Ílhavo (amanhã, sábado, às 16 horas), e na Casa Gafanhoa, na Gafanha da Nazaré (domingo, às 16 horas).

Do programa, que pode ser consultado no site da autarquia, fazem parte várias oficinas, abertas à comunidade e de inscrição gratuita, que ensinam a confecionar o pão. A que está prevista para o dia 25, às 21 horas, acontece na sede da associação "Os Baldas", em Vale de Ílhavo. A programada para 26 será no jardim Henriqueta Maia, no centro da cidade de Ílhavo, e decorre pelas 17 horas. Ali, para além de padas, será possível fazer pão de salicórnia e folar de Vale de Ílhavo.