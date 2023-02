Hospital para animais marinhos em Aveiro tem cada vez mais pacientes

Há um hospital para animais marinhos que alia o resgate e tratamentos à investigação. Está instalado junto ao Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, e já recebeu focas, golfinhos, tartarugas, gaivotas e muitos outros animais. Recentemente chegaram também papagaios-do-mar e mais tartarugas, que se supõe terem sido afetados por uma tempestade.

Este Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), que desde 2016 funciona no Ecomare, um laboratório para a inovação e sustentabilidade dos recursos biológicos marinhos da Universidade de Aveiro, conta também com uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem. É um dos 12 centros de recuperação de fauna selvagem existente em Portugal e um dos dois, a par com o Porto d"Abrigo do ZooMarine (Albufeira), vocacionado para acolher espécies marinhas. Resgata em cerca de 300 quilómetros de costa nas regiões Norte e Centro e dá continuidade ao trabalho que estava a ser desenvolvido em Quiaios, Figueira da Foz, mas agora com uma "resposta mais eficiente", que permite "relacionar a recuperação e reabilitação de animais marinhos com a investigação sobre a conservação destas espécies no seu estado selvagem", refere o CRAM.

Existem laboratórios e equipamento para a avaliar o estado dos animais, como raio-X, ecógrafo, endoscópio (para remover anzóis, por exemplo) e onde decorrem cirurgias quando é necessário. Há ainda uma sala com tanques que permitem fazer, entre outras tarefas, a lavagem de animais com crude, um laboratório e uma divisão para quarentena.