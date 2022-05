Ílhavo espera três milhões para centros de saúde

Zulay Costa Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Verbas do PRR destinam-se maioritariamente às unidades da sede do concelho e da Gafanha da Nazaré.

A Câmara de Ílhavo espera conseguir três milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para requalificar os centros de saúde, nomeadamente da Gafanha da Nazaré e da sede do concelho, ao abrigo do processo de transferência de competências do Governo na área da saúde.

O edil João Campolargo disse esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação da Feira da Saúde e da Família, que "os autos de transferência ainda estão pendurados, mas a Câmara tem vindo a reunir com a Administração Regional de Saúde" e "pode ter três milhões de euros de investimento do PRR". O valor será "dedicado essencialmente aos Centros de Saúde, para ações de modernização, criação de novas instalações no Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré e readaptações no de Ílhavo". A Câmara vai também procurar verbas no programa PT 2030.