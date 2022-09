A Câmara de Ílhavo vai criar até ao final do ano "Zonas 30" e "Zonas de Coexistência" nos centros urbanos do município, anunciou esta quinta-feira a autarquia, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.

De acordo com informação municipal, passam a estar sinalizadas no centro histórico de Ílhavo como "zonas 30", em que o limite de velocidade é de 30 quilómetros por hora, as ruas Arcebispo Pereira Bilhano, Tenente Valadim, Serpa Pinto, Celestino Gomes, João Carlos Celestino Gomes, e João de Deus.