Cadela agredida com ferro fica sem olho

Corre petição online a pedir a prisão do agressor e donativos para o animal.

"Spera", uma cadela de porte médio, ficou com um olho pendurado, lesões no outro e o focinho partido, depois de ser brutalmente agredida com um ferro, no passado dia 23, na Légua, em Ílhavo. A agressão foi testemunhada por quatro pessoas e terá sido levada a cabo por um homem conhecido como "Rei do Gado". Entretanto, foi criada uma petição online que pede a prisão do agressor.

Três jovens ouviram "o barulho de pancadas e de um animal a ganir". "Vimos um homem, no meio de um terreno, a bater em mais do que um cão, com um ferro. Começámos a gritar para parar, mas ele continuou", contou, ao JN, uma das testemunhas. Com o alarido, que também fez um outro vizinho ir à rua e testemunhar a cena, o agressor deixou prostrada, no meio do terreno, uma cadela, que foi recolhida pelos jovens e levada a um veterinário.

"Ainda conseguimos vê-lo com outro cão pelo cachaço, aparentemente morto, a enfiá-lo na carrinha e a arrancar", explicou a mesma fonte. Antes, o homem ainda terá dito "que os cães lhe tinham atacado as ovelhas".

A GNR foi chamada e as testemunhas apresentaram queixa contra o agressor. Entretanto, criaram, no Facebook, o grupo "Todos pela Spera", onde pedem donativos para ajudar nos tratamentos do animal.