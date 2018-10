Recuperação da Vista Alegre ganha prémio em Bruxelas

Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

O prémio Escolha do Público do galardão europeu RegioStars foi atribuído, em Bruxelas, ao projeto de requalificação do lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, que se propôs a preservar a identidade daquela empresa de porcelana fundada em 1824.

O projeto tinha como âncora a ampliação e requalificação do Museu da Vista Alegre, mas esse foi apenas um primeiro passo numa ação de requalificação mais alargada do lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, onde a fábrica foi fundada e que agora é propriedade da empresa Visabeira.

Leia mais em Jornal do Centro