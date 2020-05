Jovem que morreu no mar da Barra homenageado por familiares e amigos

Salomé Filipe Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Os amigos de Alcino Roque, o jovem de 20 anos cujo corpo foi hoje encontrado na ria de Aveiro, na Costa Nova, em Ílhavo, prestaram-lhe homenagem, esta terça-feira ao final da tarde, junto ao local onde há uma semana desapareceu, na praia da Barra.

O convite para a homenagem tinha sido feito através das redes sociais, mesmo antes de o corpo de Alcino Roque ter sido encontrado, de madrugada, junto ao Cais dos Pescadores da Costa Nova, durante os trabalhos de dragagem da ria.

Os amigos e familiares pediam, a quem quisesse comparecer, que estivesse no areal, às 18 horas, junto ao molhe sul da praia da Barra, com uma camisola branca e uma flor da mesma cor. Foram dezenas os familiares e amigos que marcaram presença, lançando flores ao mar e largando balões brancos, no dia em que fez uma semana que o jovem, natural da Gafanha da Nazaré, foi visto pela última vez com vida.

Alcino Roque mergulhou no mar, na companhia de uma prima e de um amigo, mas acabaram os três por ser apanhados por correntes.

Dois dos jovens foram resgatados da água, com vida, por surfistas e populares que se encontravam no local, mas Alcino acabou por nunca mais ser visto, apesar das buscas que foram feitas, logo de seguida e durante o resto da semana, pelas autoridades.

Aquela praia, nesta altura do ano, ainda se encontra sem vigilância, por ainda não ter começado a época balnear, mas têm sido várias as pessoas, nos últimos dias, a ir a banhos.