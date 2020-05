Jovem resgatado na Barra tentou salvar o primo

Zulay Costa Hoje às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Surfista que tirou do mar um dos dois sobreviventes lembra momentos de aflição e o desespero do familiar. Buscas por desaparecido continuam.

"Perdi o meu primo". Estas foram as primeiras palavras de Tiago Gonçalves, o jovem de 19 anos resgatado, na terça-feira, de uma zona de agueiros (correntes fortes) do mar da praia da Barra, em Ílhavo, quando o surfista Tomás Arroja o alcançou e salvou. A amiga, Ema Gomes, de 15 anos, que estava com ele, também foi salva por pessoas que estavam no areal e surfistas. O primo, Alcino João Roque, 20 anos, continua desaparecido.