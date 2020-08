Lotas doam peixe para matar fome de famílias

Zulay Costa Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa da Docapesca quer mitigar dificuldades de carenciados, agravadas devido à pandemia. Ações do Norte ao Sul já entregaram oito toneladas.

Idalina Teixeira teve de controlar as lágrimas, sexta-feira, quando recebeu cerca de quatro quilos de carapau fresco, oferecidos pela Docapesca - Portos e Lotas, no âmbito de uma iniciativa que pretende ajudar famílias carenciadas que viram as suas dificuldades agravadas devido à covid-19. "É uma ajuda muito boa, temos passado muitas necessidades", desabafa a idosa de 78 anos, à porta de casa, em Cancelas, Ílhavo. Ao lado, o filho, Gabriel Morgado, explica que, por falta de recursos, tinham deixado de comer peixe, pois "é caro".

Também a família de Dinis Monteiro teve a oferta de peixe e mal conteve a felicidade. O ritual repete-se a cada entrega. Sete casais e 18 crianças daquela família cigana de Presa, Ílhavo, reúnem-se para receberem entre quatro a cinco quilos de peixe e comerem juntos. "Quando chega, almoçamos peixe. Partilhamos entre todos o que recebemos", explica Dinis Monteiro, sublinhando que, devido à pandemia, a família tem dificuldades em conseguir "trabalho e acesso a alimentos". "Se não fosse esta iniciativa, só comíamos carne, que é mais barata", conta. Dinis Monteiro diz, ainda, que, quando soube que a empresa ia dar pescado, sentiu um alívio. "Com o vírus, a vida tornou-se mais difícil e temos muitas crianças", desabafa.