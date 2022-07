Morreu banhista afogado na praia da Costa Nova 

Um homem, com 30 anos, morreu ao início da tarde desta segunda-feira, após uma situação de afogamento que ocorreu na praia da Costa Nova, na freguesia da Gafanha da Encarnação, em Ílhavo.

O alerta foi dado pelas 13.30 horas e a vítima foi retirada do mar já em paragem cardiorrespiratória, numa zona de praia não vigiada, no lado sul da Costa Nova.

Ao que tudo indica, o banhista terá sido apanhado por um agueiro, ficando em dificuldades no mar. Segundo fonte oficial da Polícia Marítima, que tomou conta da ocorrência, a vítima acabaria por ser resgatada da água por uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos, sendo transportada de lancha, em estado crítico, para o Forte da Barra, onde se encontrava uma ambulância e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Mas, após quase meia hora de tentativas de reanimação, o óbito acabaria por ser declarado pelo médico do INEM.

Na mesma ocorrência, também foi resgatado do mar, com vida, um jovem de 20 anos que recusou assistência hospitalar, tendo sido considerado apenas ferido ligeiro.