Mulher ferida em queda de bicicleta no paredão da praia da Barra

Sara Sampaio Alves Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 38 anos. que passeava de bicicleta pelo paredão da praia da Barra, em Ílhavo, ficou ferida, ao final da tarde deste sábado, quando sofreu uma queda de uma altura de cerca de cinco metros.

O acidente ocorreu cerca das 19.15 horas, quando a mulher estava a andar de bicicleta com o marido no paredão da praia da Barra, e terá batido com uma roda no pequeno muro que ladeia a via, sendo projetada de uma altura de cerca de cinco metros para uma estrutura de cimento num nível inferior.

Consciente e com algumas escoriações, segundo adiantou ao JN o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, a vítima foi estabilizada no local onde terá sido assistida, inicialmente, por um elemento do corpo de bombeiros fora de serviço.

No local estiveram dois elementos da Polícia Marítima, sete do corpo de bombeiros de Ílhavo com uma ambulância de socorro e com um veículo de socorro e assistência tático e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.