"Não há chuva que afaste" os mais corajosos do banho na Barra  

Eram para ser mil, mas acabaram reduzidos a "metade". Ainda assim, um número bastante satisfatório para a Associação dos Amigos da Praia da Barra (AAPB), que não poupou esforços para garantir as condições de segurança dos que fizeram questão de cumprir a tradição e começaram o ano a mergulhar no mar da Barra, no concelho de Ílhavo.

Não há chuva que afaste quem realmente quer ir. A "expectativa inicial eram mil pessoas [a ir ao banho], mas devido ao mau tempo reduzimos para metade", conta Manuel Trovisco, presidente da AAPB, revelando que a organização chegou a ponderar cancelar.

Pelas 7.30 horas reuniu com a autarquia e com o capitão do porto - uma vez que a região estava sob alerta vermelho -, tendo sido informado que estavam reunidas condições de segurança para mergulharem, desde que o fizessem na praia velha, que tem menos ondulação. Foi o que aconteceu, sob o olhar atento de dois nadadores-salvadores, elementos dos bombeiros, GNR e Polícia Marítima, apoiados por uma moto de água e ambulância.