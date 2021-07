Novo passadiço entre Barra e Costa Nova atrai veraneantes

Zulay Costa Hoje às 18:27 Facebook

Há muito que os veraneantes ansiavam experimentar o passadiço que liga as praias da Barra e da Costa Nova, em Ílhavo, que abriu neste sábado ao público. São 1236 metros pelas dunas que se completam em cerca de meia hora.

"Esperamos esta ligação há anos, já devia estar feita há muito", confidencia Teresa Teixeira, explicando que o percurso é "muito bonito" e bastante "agradável e puro" por ser "longe da poluição dos carros".

Luísa Oliveira e Teresa Teixeira cruzaram-se com "algumas pessoas", mas não ficaram preocupadas, apesar de Ílhavo figurar no mapa dos concelhos de risco elevado no que diz respeito a casos de covid-19. "Já fomos vacinadas e levamos máscaras. Havia gente, mas nada de excessos e sentimo-nos seguras", diz a primeira.

A obra implicou a colocação de paliçadas, a plantação de espécies autóctones para fixar areias e a colocação de passadiços sobrelevados. O objetivo foi facilitar a circulação de pessoas entre as duas praias, "evitando o impacto sobre o sistema dunar", referiu a Câmara.

Custou cerca de 400 mil euros, tendo sido financiada em 75% por fundos comunitários através do POSEUR. O restante foi suportado pela Agência Portuguesa do Ambiente e Câmara.

Luís Santos, que também fez o percurso, já tinha reparado na semana passada que a obra estava a ser ultimada e, ontem, foi experimentar. "Já devia existir há muito", considera, por seu lado, Carlos Costa, que também foi conhecer o novo passadiço.

Fernanda Alves e Alfredo Silva seguiam pelo passadiço em direção à Costa Nova, com as bicicletas pela mão. O casal de aguedenses, a passar o fim de semana na praia da Barra, fez questão de ir descobrir o percurso assim que o viu pronto, mas não estava à espera da proibição de circular de bicicleta. Fernanda não estranha que a novidade atraia muitos veraneantes, mas realça que, "se todos tiverem cuidado, pode-se circular com segurança".