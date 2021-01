Parque de Ciência e Inovação vai ter laboratório de saúde

Zulay Costa Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parque de Ciência e Inovação (PCI), instalado em Ílhavo, junto à Universidade de Aveiro (UA), vai ter um laboratório de investigação na área da saúde, numa parceria com a fundação brasileira Osvaldo Cruz (Fiocruz). Uma boa notícia para comemorar os três anos de vida.

"Estamos a fazer esforços com a maior unidade de investigação do Brasil, a Fiocruz, e existe a intenção de criar no PCI um laboratório para a área da saúde", garantiu, ao JN, o vice-reitor da UA, João Veloso, durante uma visita ao parque. "Há um apoio forte do ministro, de entidades públicas e científicas. Há 30 cartas de apoio ao laboratório", acrescentou o reitor, Paulo Jorge Ferreira, apontando este como um "exemplo do que poderá vir a acontecer no futuro" no PCI.

A Fiocruz e a UA estabeleceram um acordo de cooperação que visa a implantação do Laboratório Binacional Brasil-Portugal para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, que irá desenvolver produtos e serviços inovadores. Um investigador brasileiro chegou a Portugal em dezembro e o laboratório deverá avançar este ano.