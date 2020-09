Passadiço de um quilómetro une praias da Barra e Costa Nova

Salomé Filipe Hoje às 10:23 Facebook

Vai passar a ser possível fazer um passeio a pé com vista para o mar, pelas dunas, em toda a extensão da Costa Nova e da Barra, em Ílhavo. As duas praias vão, finalmente, ficar ligadas por passadiços de madeira.

A empreitada, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente e da Câmara, tem início nos próximos dias. Com um custo que ronda os 400 mil euros, inclui, também, o reforço do cordão dunar. No final do ano, segundo as previsões, fica concluída.

"Esta obra tem sido, ao longo dos anos, uma ambição de todos. Esta recuperação dunar, entre as nossas praias da Costa Nova e da Barra, é fundamental", adiantou Fernando Caçoilo, presidente da Câmara de Ílhavo, ontem, na assinatura do contrato e do auto de consignação da empreitada. "Aproveitando a recuperação, fazemos também o prolongamento do passadiço, entre as duas praias", sublinhou o autarca.