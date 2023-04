Passadiço entre as praias de Ílhavo colapsou

Salomé Filipe Hoje às 12:50 Facebook

O avanço do mar causou, na madrugada desta quarta-feira, o colapso de uma parte do passadiço de madeira que liga as praias da Costa Nova e da Barra, em Ílhavo. Parte da estrutura já tinha sido interditada pela Câmara no início do mês.

A circulação de pessoas no troço em causa já tinha sido interditada pela Câmara, no início de mês, por a estrutura estar a ficar desprotegida e a sua base sem suporte adequado.

O risco de colapso daquela extensão do passadiço já era conhecido, desde que, no início do mês, o mar começou a levar a areia que lhe servia de suporte. E, nos últimos dias, o passadiço começou a tombar. O pior viria a acontecer nesta madrugada, quando as marés vivas ditaram a destruição da estrutura de madeira, tendo o dia amanhecido com o areal cheio de destroços.

Novo passadiço vai ter novo sítio

Contactada pela JN, fonte oficial da Câmara de Ílhavo adiantou que vão ser retirados, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - entidade com jurisdição naquele território -, os destroços do local. E, ainda, que numa reunião com a Autarquia, no dia 11, a APA assumiu que "vai ser construído um passadiço novo, com um traçado redefinido, uma vez que aquele não tem forma de ser reconstruído" naquele troço.

O passadiço em causa foi inaugurado em junho de 2021, na sequência de uma empreitada de recuperação e estabilização do cordão dunar, que teve um investimento de 400 mil euros. Mas, menos de dois anos volvidos, a erosão costeira já provocou danos.