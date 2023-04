Passadiço entre as praias de Ílhavo está interdito  devido a risco de colapso

Ontem às 21:24 Facebook

Risco de colapso da estrutura de madeira ditou decisão da Câmara.

A circulação de pessoas está interdita, desde anteontem, no passadiço de madeira que liga as praias da Costa Nova e da Barra, em Ílhavo. Em causa está o risco de colapso do mesmo, numa zona em que o mar galgou a duna, deixando a estrutura desprotegida e com a base sem suporte adequado.

O passadiço em causa foi inaugurado em junho de 2021, na sequência de uma empreitada de recuperação e estabilização do cordão dunar. Mas, agora, menos de dois anos volvidos, a erosão costeira já provocou danos, com o mar a galgar a duna e a retirar uma grande quantidade de areia que suportava a base do passadiço.

Como precaução, a Câmara de Ílhavo determinou a proibição temporária de circulação naquele corredor de madeira, numa ação concertada com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com os bombeiros.

Além disso, comunicou a situação à Agência Portuguesa do Ambiente, entidade com jurisdição naquele território. Ainda não existe prazo para a situação estar resolvida e, consequentemente, a circulação ser restabelecida.