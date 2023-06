Passadiços da Barra e Costa Nova em Ílhavo vão mudar de traçado

JN Hoje às 20:15 Facebook

A Câmara de Ílhavo já iniciou a limpeza dos passadiços entre a Barra e Costa Nova, cujo traçado será alterado numa operação concertada com a Agência Portuguesa de Ambiente e associações ambientalistas, revelou o presidente da autarquia.

"A limpeza das areias começou esta semana e estamos a fazer esse trabalho de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, com o movimento cívico ambientalista 'Não Lixes' e com a Quercus, com quem reunimos há duas semanas", revelou João Campolargo.

De acordo com o autarca, foi assumido também o compromisso de, em 2024, ser alterada a configuração dos passadiços, que frequentemente ficam soterrados pelo movimento de areias.

"Fizemos um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, que vai reverter para o município também um valor financeiro que será investido diretamente na área dos passadiços, e haverá uma alteração de traçado para resolver o problema que temos sempre que há nortada", disse João Campolargo.

O presidente da Câmara de Ílhavo referiu ainda que deverão ser criados dois acessos ao areal que permitam a rápida deslocação de meios para prestar assistência na praia, que atualmente têm dificuldade em transpor o passadiço.

"Os meios da Polícia Marítima, por exemplo, não entram em qualquer sítio porque tem passadiços ao longo de toda a praia, e pretendemos criar uma zona privilegiada para que eles possam galgar e ir fazer uma assistência perto do mar", explicou.

João Campolargo disse que há uma zona na Costa Nova onde é possível fazer isso com alguma facilidade, mas na praia da Barra a solução é mais complexa.

"Na Barra estamos a preparar uma solução a sul, com uma possível entrada através da interrupção do passadiço, mas temos ali uma situação em frente à ponte, em que a maior parte daqueles terrenos são privados e teremos de passar sobre eles", adiantou.