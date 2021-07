Passadiços entre praias da Barra e Costa Nova abrem no sábado

JN/Agências Hoje às 16:01 Facebook

Os passadiços sobrelevados que ligam as praias da Barra e Costa Nova, no município de Ílhavo, abrem ao público no sábado.

Os passadiços de circulação pedonal foram colocados para evitar o impacto do pisoteio das dunas e inserem-se nas obras em curso de recuperação e estabilização do cordão dunar entre as praias da Barra e da Costa Nova, numa extensão de 1236 metros, com a colocação de paliçadas e a plantação de espécies autóctones para a fixação das areias na duna.

De acordo com uma nota de imprensa da Câmara de Ílhavo, no distrito de Aveiro, o presidente, Fernando Caçoilo, e o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, realizaram uma visita técnica que validou a abertura ao público.

"Esta obra de recuperação e estabilização do cordão dunar tem como objetivo a proteção do litoral e das suas populações, especialmente face aos riscos da erosão costeira, sendo a intervenção relevante para a prossecução das políticas consagradas na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira e para a necessidade de adaptação do território às alterações climáticas", explica o texto.

A intervenção representou um investimento de cerca de 400 mil euros, financiado a 75% pelo Fundo Comunitário do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), ao abrigo da candidatura "Ações de Proteção do Litoral na Região Centro - Cortegaça / Vieira de Leiria".

Os restantes 25% foram repartidos, de igual forma, pela APA e pela autarquia.