Pedra reforça proteção na praia da Costa Nova

A Câmara de Ílhavo e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinalaram esta sexta-feira a homologação da empreitada de reabilitação e reforço da estrutura longitudinal com enrocamento de pedra a sul do Esporão, na praia da Costa Nova, numa extensão de 395 metros.

A obra, orçada em 894 mil euros, tem um prazo de execução de seis meses, e visa "proteger o litoral e as suas populações da subida do nível médio das águas do mar", afirmou o presidente do município de Ílhavo, João Campolargo, que acompanhado do vice-presidente da APA, José Pimenta Machado, visitou o passadiço com 1236 metros que liga a Costa Nova à Barra, construído recentemente para proteger o cordão dunar.