Pelo menos 13 idosos diagnosticados com Covid-19 em lar de Ílhavo

Após ter começado a despistagem de todos os utentes, 13 idosos institucionalizados no Lar de S. José, em Ílhavo, já foram diagnosticados com o novo coronavírus.

Foram testados 54 idosos, sendo conhecidos os resultados de 20, dos quais 13 deram positivo. A instituição ainda aguarda o resultado dos restantes 34. No início da semana, uma idosa do lar morreu infetada com Covid-19.

"Ontem [quinta-feira], recebemos os resultados dos testes efetuados a parte dos nossos utentes. Infelizmente, as notícias não são as melhores e temos mais 13 utentes infetados", adiantou a instituição, esta sexta-feira de manhã, na página de Facebook.

De acordo com as informações prestadas, os doentes diagnosticados com Covid-19 encontram-se "estáveis e sem ocorrências de relevo", tendo sido colocados numa ala de isolamento.

"Espera-se hoje os resultados dos restantes testes, para definir o que se vai fazer no imediato. O facto de aparecerem resultados positivos em utentes sem qualquer sintoma, autónomos, que circulam pela instituição, faz com que nos tenhamos que preparar para mais casos", acrescentou o Lar de S. José, propriedade da Paróquia de Ílhavo.

Ainda hoje, vão ser testados também os funcionários daquela instituição. Na segunda-feira, um grupo de trabalhadores deu entrada no lar, para ali ficar, em permanência, durante duas semanas.