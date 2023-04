Quatro resgatados do mar na praia da Costa Nova 

Duas situações em simultâneo, cerca das 16 horas desta sexta-feira, no concelho de Ílhavo, obrigaram à mobilização de vários meios

Quatro pessoas estiveram em situação de pré-afogamento, na praia da Costa Nova, Ílhavo, na tarde desta sexta-feira, na sequência de duas situações distintas que aconteceram quase em simultâneo, cerca das 16 horas. Num dos casos, as vítimas foram auxiliadas por surfistas. Na outra, valeu a intervenção dos nadadores salvadores, que estão a fazer vigilância nas praias do concelho até segunda-feira.

Duas jovens, na casa dos 20 anos, entraram na água na zona norte da praia da Costa Nova, ficando em aflição na água. Uma conseguiu sair pelo próprio pé, mas a outra acabou por ser "rebocada pelos nadadores salvadores", adiantou ao JN André Baroet, presidente da Associação de Nadadores Salvadores de Ílhavo - Resgatílhavo.

Quase em simultâneo, também um homem, de 56 anos, e o filho, de 13, estiveram em pré-afogamento, na zona sul da praia da Costa Nova. "O pai entrou na água para tirar o filho. Estão bem, mas vão ser transportados ao hospital, por precaução", explicou Pedro Barreirinha, comandante dos Bombeiros de Ílhavo.

De acordo com André Baroet, pai e filho acabariam por ser ajudados a sair da água por surfistas que se encontravam no local. Quando os nadadores salvadores chegaram, após estarem empenhados na ocorrência a norte, já bombeiros, INEM e Polícia Marítima tinham acorrido ao local. "Isto não é um dispositivo como no verão, em que temos nesta praia 10 nadadores salvadores. Nestes dias, temos cinco. Com duas ocorrências ao mesmo tempo, tornou-se difícil", sublinhou o presidente da Resgatílhavo, associação que, através de um protocolo com a Câmara de Ílhavo, está a assegurar a vigilância nas praias do concelho durante este fim de semana.

Apesar da presença dos vigilantes nas praias, entre hoje e segunda-feira, não estão hasteadas bandeiras que indiquem se o mar está apto para banhos, uma vez que a época balnear ainda não iniciou. "Isto é mais um serviço de prevenção de afogamento do que de vigilância propriamente dita", havia explicado ao JN, anteontem, André Baroet. Foi a Resgatílhavo que apresentou a proposta à Câmara, para estar presente na praia este fim-de-semana, de modo a repetir uma prática que era comum nas praias do concelho até há oito anos.