Reabriu passadiço entre as praias da Barra e Costa Nova

O passadiço que liga as Praias da Barra e da Costa Nova do Prado, que ruiu no passado dia 19, reabriu esta sexta-feira, informou esta sexta-feira a Câmara de Ílhavo.

"Numa ação conjunta com o Município de Ílhavo, a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade com jurisdição nas praias, procedeu à relocalização do troço de passadiço afetado, com a construção de uma nova estrutura recuada para o interior por forma a garantir todas as condições de segurança", explicou a autarquia, garantindo que "estão assim reunidas as condições para a circulação exclusivamente pedonal junto à frente marítima".

Foi na madrugada de 19 de abril que parte do passadiço de madeira colapsou devido ao avanço do mar. Parte da estrutura já tinha sido interditada pela Câmara no início desse mês por a estrutura estar a ficar desprotegida e a sua base sem suporte adequado.

O passadiço em causa foi inaugurado em junho de 2021, na sequência de uma empreitada de recuperação e estabilização do cordão dunar, que teve um investimento de 400 mil euros. Mas, menos de dois anos volvidos, a erosão costeira já provocou danos.