Requalificação da secundária de Ílhavo mais perto de avançar  

Câmara adjudicou elaboração do projeto há muito reivindicado

A Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, em Ílhavo, está mais perto de ser modernizada. A Câmara Municipal adjudicou recentemente a elaboração do seu projeto de requalificação, por 74350 euros.

A intervenção no estabelecimento de ensino - que foi construído na década de 60 - é reivindicada há muito, visto o mesmo não sofrer nenhuma reabilitação há mais de 30 anos. Somam-se, por isso, problemas no edifício relacionados com infiltrações, isolamento térmico, rede elétrica e de saneamento, além de questões estruturais, entre outras. No ano passado, foram removidas e substituídas as coberturas de fibrocimento (contendo amianto).

A adjudicação da elaboração do projeto de execução inclui a requalificação da escola e a sua ampliação. O projeto em causa será elaborado num prazo de 70 dias pela empresa Envisquantis.

Não foi divulgado pela Autarquia, para já, qual é o valor previsto para a obra, mas o anterior executivo camarário tinha estimado que a requalificação da secundária custaria 1,2 milhões de euros.