Resgate de animais: "Quando estão livres de doença, pensamos na libertação"

Há dúzia e meia de papagaios-do-mar a recuperar numa piscina com ambiente controlado no Centro de Recuperação de Animais Marinhos/Ecomare da Universidade de Aveiro. Ao lado, tartarugas comuns, ainda com prognóstico reservado, repousam em pequenos tanques com água aquecida.

São os que sobreviveram das centenas de aves e outros animais marinhos que arrojaram em janeiro nas praias entre Peniche e Caminha, na sequência de um fenómeno meteorológico associado às severas condições de uma tempestade. Chegaram feridos e encontraram naquele espaço, situado junto ao Porto de Aveiro, em Ílhavo, cuidados que lhes permitem sarar antes de serem devolvidos à natureza.

Ao todo há 15 papagaios-do-mar em fase final de reabilitação, que se somam a outros três que ainda estão a ser submetidos a tratamento e medicação. Quando chegaram, "vários tinham sangue nas fezes devido a ulcerações do trato gastrointestinal", descreve a veterinária Francisca Hilário, que tem cuidado deles. Pelo menos dois tinham "a plumagem suja de crude ou hidrocarbonetos e tiveram de ser submetidos a banhos de descontaminação", acrescenta.