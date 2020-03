Só os moradores podem entrar nas praias da Barra e da Costa Nova

Salomé Filipe Hoje às 18:09 Facebook

A GNR decidiu controlar as entradas nas praias da Barra e da Costa Nova, em Ílhavo, desde a manhã deste domingo, deixando apenas passar os moradores, para impedir aglomerados de pessoas junto ao mar.

As entradas da Barra e da Costa Nova estão condicionadas, com o acesso às mesmas a ser permitido apenas a moradores. Depois de durante a semana, a Câmara Municipal ter decidido interditar os passadiços das praias e de a Administração do Porto de Aveiro ter impedido a circulação no molhe sul (vulgo paredão) da Barra, desta vez foi a GNR a tomar medidas mais drásticas. Na entrada das duas praias, todos os condutores, ao longo do dia, estiveram a ser abordados e apenas os moradores (e, em alguns casos, familiares) puderam passar.

A medida terá surgido depois de, no fim de semana passado, muitas pessoas das redondezas terem procurados as praias para passeios e caminhadas. Segundo Fernando Caçoilo, presidente da Câmara, a decisão deste domingo foi tomada, "única e exclusivamente, pelo Comando da GNR". "Disseram-nos que iam controlar os acessos, não sabíamos que iam mesmo impedir a passagem. Mas o estado de emergência em que estamos permite-o. A manhã estava com sol e apelativa a que as pessoas se deslocassem às praias para fazer caminhadas. Se a GNR assim entendeu, temos que cumprir", explicou o autarca.

Ao que tudo indica, a interdição de entrada nas praias não deverá estender-se ao longo da semana.