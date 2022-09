Um festival para homenagear quem tem cabelos brancos

Zulay Costa Hoje às 17:46 Facebook

Música, exposições e poesia são algumas das atividades protagonizadas por idosos que decorrem no Festival Cabelos Brancos, em Ílhavo.

Rosa Redondo, 78 anos, e Maria dos Prazeres Tavares, 81, são duas das pessoas idosas que no próximo sábado, pelas 15.30 horas, sobem ao palco no Jardim Henriqueta Maia, no centro de Ílhavo, com o Coro da Memória. Esta é uma das muitas atividades do Festival Cabelos Brancos, um evento municipal que está a decorrer até dia 24 e tem os seniores como protagonistas.

Rosa leva com ela a viola que abandonou durante alguns anos e Maria dos Prazeres, depois de uma vida passada na fotografia, empresta a voz. Uma e outra passaram semanas a ensaiar no Laboratório de Envelhecimento, projeto municipal que combate a solidão e promove a estimulação cognitiva, mas garantem que não foi difícil. Aliás, "em conjunto nunca é tão difícil como quando estamos sozinhos", explicou esta quinta-feira Rosa ao JN, afiançando que preparar o festival tem sido "muito giro". Agora está expectante para ver como a atuação vai "tocar as pessoas novas".