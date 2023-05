Abatidos quase 500 leitões por dia na Mealhada

Câmara diz que o negócio tem um "peso enorme" na economia do concelho, sustenta várias famílias e cria postos de trabalho. Este ano, números estão abaixo dos de 2022.

Mealhada é, invariavelmente, sinónimo de leitão à Bairrada. No ano passado, os matadouros do concelho abateram 184 168 leitões. Ou seja, cerca 500 por dia. Uns são consumidos nas mesas dos restaurantes do município, outros vendidos para outros espaços comerciais, já assados ou ainda em carcaça. A Câmara suporta 30 mil euros por ano em encargos com veterinários, para que a qualidade não falhe.

Um protocolo entre a Câmara da Mealhada e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) permite que, nos matadouros do concelho, o abate de leitões seja diário. O objetivo, esclarece a Autarquia, é que os leitões sejam "abatidos no próprio dia da confeção". A Câmara gasta, por ano, 90 mil euros com a contratação de quatro veterinários, mas recebe um apoio da DGAV, para o efeito, que ronda os 60 mil euros. No final, 30 mil euros são suportados exclusivamente pela Autarquia.