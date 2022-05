Três mortos e 27 feridos em despiste de autocarro a caminho de Fátima

Augusto Correia, João Paulo Costa, Rui Dias e Zulay Costa Hoje às 10:44, atualizado às 12:00 Facebook

O despiste de um autocarro de passageiros na zona da Mealhada causou três mortos e pelo menos quatro feridos graves. Os passageiros, da zona de Guimarães, seguiam para Fátima.

O despiste ocorreu no sentido Norte-Sul da A1, numa zona entre Aveiro e a Mealhada. O autocarro transportava cerca de 30 pessoas, da localidade de Figueiredo, em Guimarães, com destino a Fátima.

Fonte da GNR, no local, confirmou que o acidente causou dois mortos e quatro feridos graves. Balanço feito cerca das 12 horas, aumentou para três as vítimas mortais. Há, ainda, 27 feridos, quatro dos quais graves.

Dos feridos, 17 foram evacuados para os hospitais de Coimbra e Aveiro, até ao meio-dia.

Segundo a GNR, terá rebentado um pneu do autocarro, que entrou em despiste, atravessou a autoestrada e embateu num "poste de grandes dimensões" no sentido contrário. Não atingiu mais viaturas e ficou imobilizando na berma da A1, no sentido Sul-Norte.

O acidente ocorreu pelas 9.29 horas, ao quilómetro 112 da A1, pouco depois da saída para a Mealhada. O autocarro, que seguia no sentido Norte-Sul, encontra-se neste momento em sentido contrário.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro, foram mobilizados 121 bombeiros, apoiados por 52 viaturas e um helicóptero.

A autoestrada está cortada nos dois sentidos, na zona da Mealhada, disse à Lusa fonte da GNR.