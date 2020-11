Autarca da Mealhada apela à revisão dos horários dos restaurantes ao fim de semana

João Pedro Campos Hoje às 17:37 Facebook

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, apela ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e ao presidente da Assembleia da República que os horários da restauração ao fim de semana, nos concelhos com as medidas mais restritivas de prevenção da covid-19, sejam revistos, podendo encerrar às 15 horas.

"Eu sou um humilde presidente de Câmara de um pequeno concelho que tem como um dos principais motores de economia a restauração. É um setor importante e decisivo para a nossa economia", destaca Rui Marqueiro, num vídeo publicado nas redes sociais.

O autarca prossegue dizendo que a Mealhada precisa "pelo menos de abrir para os almoços". "Fechar às 13 horas mata-os. Não acredito que essas duas horas tenham influência na pandemia", acrescenta.

Com 61 casos ativos, a Mealhada não está ainda entre os 121 concelhos afetados com as medidas mais restritivas, mas poderá entrar na próxima revisão, a ser anunciada pelo Governo na próxima quinta-feira.