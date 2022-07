Bebé abandonado pela mãe ficou seis horas no lixo

Zulay Costa e João Paulo Costa Hoje às 10:58 Facebook

Progenitora teve criança em casa e embrulhou-a em sacos de plásticos para a deitar no contentor. Recém-nascido foi encontrado sem vida.

Um recém-nascido esteve cerca de seis horas num contentor do lixo, até ser encontrado, sem vida, em Póvoa da Mealhada, concelho da Mealhada. Foi ali deixado num saco plástico, pela mãe, que ainda não deu explicações.

Segundo apurou o JN, Inês C., na casa dos 30 anos, funcionária de um lar de idosos na Pampilhosa, terá tido o bebé, um menino, num anexo junto da habitação, anteontem, por volta da hora de almoço. Em seguida meteu-o num saco plástico. Saiu a pé para apanhar o transporte público com destino ao local de trabalho e depositou-o num contentor do lixo, que ficava no percurso habitual, junto a uma instituição para crianças, a cerca de 100 metros da habitação onde morava.